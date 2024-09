È un nuovo Marcus Thuram quello che i tifosi dell'Inter stanno ammirando in questo inizio di stagione. Non che l'anno scorso il francese non avesse fatto bene, anzi, ma in queste prime uscite ha addirittura migliorato il suo rendimento non fosse altro per le due doppiette rifilate a Genoa e Atalanta. In carriera, il buon Marcus, non è mai stato un bomber infallibile, ma ora pare averci preso gusto come sottolinea il Corriere dello Sport.

Che potesse essere una punta e non solo un esterno lo aveva intuito per primo Piero Ausilio, che lo seguiva da diversi anni. I fatti stanno dando ragione al diesse nerazzurro e ora Thuram non vuole più fermarsi: l'ex Borussia MG dovrebbe partire titolare anche domenica a Monza, lasciando a Lautaro il riposo (almeno iniziale).

Qualcuno, per la verità, si era anche chiesto se la stagione passata si potesse rivelare un exploit isolato - ricorda il Corsport -. Ma l’inizio sfolgorante ha sgombrato il campo dai dubbi. E ora c'è anche la sfida in famiglia con il fratellino finito alla Juve...