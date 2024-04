Che fine ha fatto Mehdi Taremi? Anche sabato scorso, nel match perso con l'Estoril, l'attaccante iraniano non figurava tra i convocati di Conceiçao.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, questa è la seconda volta di fila che Taremi non fa parte della squadra del Porto. E non si tratta di problemi fisici, ma semplicemente di scelta tecnica. Il motivo? Colpa dell'Inter, secondo il quotidiano romano.

Tutto lasca credere che, al suo rientro dalla Coppa d’Asia, si sia consumato uno strappo con il Porto. E il risultato è che l’iraniano, da inizio 2024, ha messo insieme soltanto 54 minuti in campo in appena due gare: il match con l’Arouca e il ritorno degli ottavi di Champions con l’Arsenal.