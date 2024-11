Dopo l'agrodolce dell'altra partita - tra assist, rigore fallito e autogol -, stavolta per Mehdi Taremi la gara con il suo Iran è stato solo gioia: gol e vittoria per l'attaccante. Secondo il Corriere dello Sport, considerando il fitto calendario e le fatiche argentine di Lautaro, è possibile che l'ex Porto venga scelto come titolare per la gara di Verona, scambiandosi il palcoscenico con il capitano tra campionato e Champions.

Finora, infatti, Taremi è stato molto più impiegato in Europa che in Serie A. Come evidenzia il quotidiano romano, Mehdi si è integrato subito negli schemi di Inzaghi, ma la casella delle reti è ferma a uno, quello alla Stella Rossa. "Troppo poco, così come non può bastare l’apporto di Arnautovic, anche lui fermo a una sola rete all’attivo - si legge -. Con i suoi movimenti e grazie alla capacità di legare i reparti Taremi si è inserito negli schemi di gioco, ma troppe poche volte si è reso davvero pericoloso in area". Adesso serve il gol.