La proposta di Viktor Orban di portare la Supercoppa italiana in Ungheria nel 2024 per 8 milioni di euro verrà esaminata dal Consiglio di Lega previsto domani in via Rosellini, a Milano. La prossima edizione, non ci sono dubbi, si terrà, invece, in Arabia Saudita, onorando il contratto in essere: il 18 gennaio i campioni d’Italia del Milan e l’Inter, vincitrice della Coppa Italia, si giocheranno il trofeo a Ryiad, dove Simone Inzaghi vinse nel 2019 sulla panchina della Lazio. In palio, scrive il Corriere dello Sport, anche un premio di 7,5 milioni di euro da dividere.