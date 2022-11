Il mercato della Lazio si potrebbe incrociare con quello dell'Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, c'è un obiettivo di Tare da tempo anche sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Si tratta di Luka Sucic, 20enne croato del Salisburgo: i romani lo seguono per cautelarsi in caso di addio di Milinkovic-Savic. "È esploso l’anno scorso (28 presenze e 8 gol), quest’anno ha servito 4 assist in 12 partite di Bundesliga - sottolinea il quotidiano romano -. Sucic in nazionale cresce all’ombra di Modric, Brozovic e Kovacic".