Altro che Inter. Secondo il Corriere dello Sport , due obiettivi dei nerazzurri, che si sono messi in mostra in questo Mondiale, sono destinati ai grandi club europei e non all'Italia. "In particolare il Chelsea si è mosso con decisione per comprare due giovani campioni: il difensore croato Josko Gvardiol , classe 2002 del Lipsia, e il centrocampista inglese Jude Bellingham, classe 2003 del Borussia Dortmund.

Per Gvardiol, che in patria hanno soprannominato Pep per l'assonanza con l'allenatore del City, serviranno tra i 50 e i 60 milioni perché il Lipsia non è una società che rilascia i calciatori per necessità. Incuriosisce anche il futuro di Piero Hincapié, bravissimo difensore ecuadoriano del Bayer Leverkusen. Classe 2002, per maturità calcistica dimostra dieci anni in più. Non resterà a lungo in Bundesliga a meno che non lo chiami il Bayern", si legge.