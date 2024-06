Questa notte partirà la Coppa America, edizione numero 48. E - come sottolinea il Corriere dello Sport - sarà l'ultimo ballo per tanti totem sudamericani. Da Suarez a Di Maria. E chissà, magari anche per Messi che fra 4 giorni compirà 37 anni.

Ad aprire le danze sarà proprio l'Argentina campione in carica che ad Atlanta affronterà il Canada. Sarà il confronto tra i tre interisti della competizione: Lautaro e Carboni contro Buchanan. Sanchez, invece, è ormai da considerarsi un ex nerazzurro. Candidate alla vittoria anche il Brasile di Vinicius e l'Uruguay di Bielsa.