Resta in stand-by la cessione di Andrea Pinamonti. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'Atalanta continua a essere la destinazione preferita dal calciatore, però a oggi il club bergamasco non si è ancora avvicinato alle richieste dell'Inter che valuta la punta non meno di 20 milioni di euro. Serve la cessione di Muriel per sbloccare l'affare.