L’Inter è ancora in corsa in Champions League e Coppa Italia, meno in campionato, dove "non può permettersi - sul piano finanziario e non solo - di fallire l’assalto a un obiettivo minimo come il quarto posto". Obiettivo raggiungibile con soli 34 punti da accumulare nelle gare restanti da qui a fine stagione, "ma nulla esclude di dover far meglio dei 37 conquistati nel girone d’andata. Per spezzare una maledizione e cancellare gli scenari peggiori".