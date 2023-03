Giornata di vigilia per l'Inter, che domani affronterà lo Spezia. Dalla trasferta sarà escluso solo Skriniar, come spiega il Corriere dello Sport. Ha ancora fastidio alla schiena, lavorerà quindi per tornare contro il Porto. Sembrano invece arruolabili sia Dimarco che Correa. A sinistra dovrebbe però essere confermato Gosens, con Darmian di nuovo in difesa e Dumfries sul lato destro della mediana.

A La Spezia si arriverà in treno dopo la rifinitura della mattinata.