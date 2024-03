Sommer è recuperato e la sua volontà è quella di essere regolarmente tra i pali domani sera contro l'Empoli. La tenuta difensiva dell'Inter è uno dei segreti per la stagione trionfante in campionato: 18 clean-sheet e appena 14 gol concessi in 29 partite.

Come sottolinea il Corsport, solo Sassuolo, Bologna e Roma sono riuscite a segnare più di un gol ai nerazzurri in un'unica partita. Inzaghi valuterà le condizioni dello svizzero, con Audero pronto a raccogliere un altro gettone in caso di necessità.

Il record di clean-sheet in massima serie attualmente è in comproprietà tra Provedel (Lazio 2022/23), Buffon (Juve 2011/12 e 2015/16) e De Sanctis (Roma 2013/14). Sommer (o Audero) spera di poter aggiornare la statistica.