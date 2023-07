"Sommer sì, ma quando? I tempi di arrivo del portiere svizzero restano incerti. E l’amichevole di ieri del Bayern lo ha confermato". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, ricordando come ieri il portiere svizzero sia stato impiegato da titolare da Tuchel nel test con il City di Guardiola. "E, suo malgrado, Sommer si è adeguato. Del resto non è il caso di mettersi a fare un braccio di ferro: il rapporto tra i club è ottimo, ma soprattutto il futuro del portiere è già stato stabilito.

Come premesso, il problema è unicamente la tempistica", spiega il quotidiano romano. E la tempistica dipende dall'arrivo in Baviera di un nuovo portiere. "Inzaghi, ovviamente, non vede l’ora di ricevere la buona notizia, ma ormai si è rassegnato ad aspettare. La prospettiva, a questo punto, tenuto conto anche della necessità di effettuare le visite mediche, è che possa avere Sommer soltanto al rientro dal Giappone", spiega il quotidiano romano.