"L’asse elvetico-spagnolo funziona e la porta dell’Inter rimarrà in buone mani anche il prossimo anno". Lo annuncia oggi il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, dunque, l'intenzione dell'Inter è quella di andare avanti un'altra stagione con il tandem Sommer-Martinez tra i pali: tra i due portieri non c'è rivalità tossica e questo aiuta non poco Inzaghi nelle scelte, perché adesso sa che può contare su due ottimi portieri dopo il "battesimo del fuoco" dell'ex Genoa, chiamato a disimpegnarsi anche in gare complicate complice l'assenza dello svizzero nelle scorse settimane.

Nessuna difficoltà nella convivenza: gradualmente Martinez - secondo il CdS - avrà più spazio nell'ottica di diventare definitivamente il numero 1 dopo l'addio di Sommer, ma nel frattempo le gerarchie resteranno immutate.