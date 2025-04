Nelle mani di Sommer. Il numero 1 svizzero, anche in questa stagione, si sta rivelando un portiere di grandissima affidabilità. Basti pensare all'ultima grande parata, quella su Piccoli sabato contro il Cagliari quando il punteggio era ancora di 1-0. Un minuto prima del raddoppio di Lautaro.

Il Corriere dello Sport lo chiama "Fattore Sommer": lo è stato dalla ripresa dopo l’ultima pausa per le nazionali e dovrà esserlo anche domani sera per conquistare la semifinale di Champions. Dopo l'infortunio al pollice che l'aveva costretto a saltare cinque partite, Sommer è tornato più forte di prima, magari stimolato dalla concorrenza di un Martinez che non l'aveva fatto rimpiangere.

In prospettiva - secondo il quotidiano romano - tutto lascia credere che il passaggio di consegne sia vicino. "La prossima annata, quindi, potrebbe essere vissuta con una maggiore alternanza. Tanto più che Martinez non potrà accontentarsi della Coppa Italia come nella stagione in corso. Uno giocherà in campionato e l’altro in Champions? Potrebbe essere una soluzione. Che, peraltro, almeno inizialmente, era stata sperimentata con Handanovic e Onana".