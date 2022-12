Prosegue la trattativa tra Chris Smalling e la Roma per il possibile rinnovo del contratto in scadenza. Spettatrice interessata: l'Inter. Se le parti troveranno un accordo scatterà il prolungamento automatico per un altro anno all'attuale stipendio da 3,5 milioni. I giallorossi hanno offerto un biennale a cifre più basse. Smalling ha chiesto tempo per riflettere.