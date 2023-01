Nelle ore bollenti in cui verrà definito il futuro di Milan Skriniar, la sensazione del Corriere dello Sport è che l’Inter abbia già in pugno un centrale ritenuto affidabile e all’altezza della situazione. Il casting, ormai non è un segreto, va avanti da settimane, con il club nerazzurro che si è guardato intorno sondando più terreni anche in vista dell'estate: ad esempio chiedendo informazioni per Tiago Djaló al Lilla, che ha fatto sapere di non voler scendere dalla richiesta di 15-20 milioni di euro per gennaio.