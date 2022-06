Mercato bollente quello in entrata in casa Inter, ma anche e soprattutto in uscita. Il nome più caldo in tal senso, archiviato (almeno secondo le parole dei diretti interessati) l'argomnto Bastoni, è quello di Milan Skriniar, fortemente legato al Psg che sembra più che intenzionato a far breccia nel cuore dello slovacco. Il club parigino non ha però ancora avanzato un'offerta formale ai nerazzurri, né al giocatore che, ben conscio della 'presenza' dei transalpini avrà parecchio da riflettere. I nerazzurri hanno comunque già dato modo di far sapere le intenzioni, piuttosto irremovibili, sul prezzo del giocatore e non sono disposti ad abbassare le pretese. Le motivazioni sono più di una: e se il valore tecnico del difensore, e l'attaccamento mostrato, sono già due ragioni più che importanti, se ne aggiunge un terzo: "Al momento dell’acquisto di Skriniar, nell’estate 2017, è stata lasciata alla Samp una percentuale sulla rivendita del 15% - spiega il Corriere dello Sport -. Significa che su un ipotetico prezzo del cartellino di 60 milioni, circa 9 finirebbero nella casse blucerchiate".