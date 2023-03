"In vista del Porto, Inzaghi spera sempre di recuperare Skriniar, che ieri ha corso e che oggi proverà a forzare. Quella dello slovacco, resta una situazione in evoluzione. Dovesse rientrare l’infiammazione alla schiena, non ci sarebbero problemi nel lanciarlo dall’inizio". Lo conferma il Corriere dello Sport, che dunque sembra essere ottimista sul rientro dello slovacco.