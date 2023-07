Il giocatore preferito dalla dirigenza dell'Inter per completare la mediana continua a essere Lazar Samardzic, talento dell'Udinese che fa gola a mezza Serie A. Idealmente, il club nerazzurro, spiega il Corriere dello Sport, sarebbe anche disposto a fare un investimento, per il serbo, ma deve prima liberargli il posto nella rosa e, di conseguenza, avere a disposizione le risorse per l’affondo. Chissà, si chiedono i colleghi del quotidiano romano, che non possa essere direttamente proposto Stefano Sensi (7 milioni di euro il valore residuo a bilancio e contratto in scadenza nel 2024) alla società friulana come contropartita tecnica.