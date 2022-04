Da qui alla fine del campionato mancano sette (otto per l’Inter) partite. Per lo scudetto si tratta di una volata a tre, Milan, Napoli e Inter in ordine di classifica, "anche se, con 21 punti (24 per i nerazzurri) a disposizione in teoria è ancora in gioco anche la Juventus. Ma l’ultimo scontro diretto previsto dal simpatico calendario asimmetrico, disputato domenica sera a Torino, probabilmente ha cancellato l’idea sfiziosa che Madama si era messa in testa" scrive oggi il Corriere dello Sport, che ricorda come i nerazzurri abbiano ancora a disposizione il jolly del recupero contro il Bologna.