A Torino è successo l'inevitabile, secondo il Corriere dello Sport, visto il ruolino di marcia dell'Inter nei big match in questo avvio di stagione: è arrivata la vittoria della Juventus che "almeno in serie A, è in grado di alzare il livello di concentrazione e di applicazione negli scontri diretti", si legge. La squadra di Inzaghi, invece, è riuscita nell'obiettivo solo in Champions e soltanto contro il Barcellona: troppo poco. Questo dato vale come una sentenza più degli 11 punti di distacco accumulati dal Napoli in 13 giornate: "con un rendimento del genere non ci si può nemmeno attaccare all’incrocio diretto con i partenopei alla ripresa del campionato a gennaio. Semmai, è ora di rimettersi a correre per non perdere almeno la qualificazione alla prossima Champions", si legge sul quotidiano romano.