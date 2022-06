Via un big o forse due: il Corriere dello Sport spiega come l'Inter, per continuare a fare mercato, adesso dovrà necessariamente vendere. E probabilmente non basteranno gli incassi di Pinamonti e di un solo pezzo da novanta. "Gli indizi portano a Skriniar - si legge -. Di certo in caso di partenza dello slovacco sarà assalto a Bremer: è attesa per un summit con Cairo che potrebbe essere risolutivo. L'eventuale sbarco di Bremer non impedisce l'acquisto di Milenkovic della Fiorentina che, come accennato, pensa a Pina. L'Inter, infatti, vuole quattro centrali di un certo "peso" e di esperienza per poi completare il reparto con Dimarco e D'Ambrosio".