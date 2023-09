La Salernitana contro l'Inter sarà senza Candreva, ma Paulo Sousa è pronto a rilanciare dal 1' Dia al centro dell'attacco. le altre due assenze in casa granata sono quelle di Lassana Coulibaly e Ikwuemesi. La Gazzetta dello Sport ipotizza Daniliuc in difesa al posto di Lovato o Pirola in caso di linea a tre, mentre in mediana Legowski dovrebbe affiancare Bohinen e Maggiore o uno dei due.

Intanto l'Arechi questa sera sarà tutto esaurito, con 30mila spettatori sugli spalti. "In Curva Sud prevista una spettacolare scenografia - aggiunge la rosea -. Potenziato il servizio della metropolitana".