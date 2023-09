Calhanoglu tornerà in regia dopo aver smaltito un affaticamento muscolare. Un'altra conferma arriva pure dalle pagine del Corriere dello Sport, che completa il centrocampo dell'Inter ad Empoli con Mkhitaryan sul centrodestra e Frattesi sul centrosinistra, pronto a far rifiatare Barella.

"C’è ancora prudenza, invece, attorno alle condizioni di Cuadrado, alle prese con una tendinite che anche ieri l’ha costretto ad allenarsi a parte in attesa di smaltire l’infiammazione - si legge -. Soltanto oggi Inzaghi deciderà se portarlo o meno a Empoli. In caso di risposta negativa il colombiano continuerà a lavorare in vista del turno infrasettimanale, che mercoledì prossimo metterà l’Inter di fronte al Sassuolo a San Siro". Sulla fascia destra dovrebbe quindi rivedersi Darmian, con Dumfries a riposo per un turno.