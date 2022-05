"Inzaghi: Ripartiamo dai big". Questo il titolo che trova spazio in una delle pagine che il Corriere dello Sport ha dedicato all'Inter nelle pagine interne. Gli 81 giorni che separano i nerazzurri dall'inizio della prossima stagione saranno principalmente caratterizzati da un’estate "da trascorrere col tarlo dell’occasione persa", si legge. Ma il tecnico piacentino ha archiviato la sua prima stagione nerazzurra senza scudetto ma con due Coppe e lo spirito propositivo di chi intende migliorare. "Tra martedì e mercoledì ci incontreremo col presidente Zhang per fare quadrato", ha spiegato l'ex Lazio, proprio mentre il testimone di campione d’Italia passava al Milan. "Analizzeremo tutto a mente fredda con la società, per esaminare quanto avvenuto e pianificare il futuro. Sappiamo che ci aspetta una nuova stagione da programmare, con l’obiettivo di patire meno rispetto a quest’anno. Sperando di tenere i giocatori migliori e di aggiungere qualcosa. Bisogna fare le cose per bene, perché i nostri tifosi meritano altre gioie. Abbiamo lavorato tantissimo per essere ancora competitivi nonostante perdite importanti come quelle di Eriksen, Lukaku e Hakimi. L’auspicio è di ripartire nel migliore dei modi".