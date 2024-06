Nessun ostacolo insormontabile sulla strada che porta al rinnovo di Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter e il tecnico hanno messo in pausa i dialoghi anche per via del matrimonio di Filippo dei giorni scorsi, ma non si esclude un nuovo summit la prossima settimana.

Il nodo principale resta il solito: la durata. Inzaghi vorrebbe un prolungamento fino al 2027, mentre l'Inter propone un accordo inferiore di un anno, fino al 2026. Da qui dipendono pure i bonus da aggiungere ai 6,5 milioni di base fissa: Inzaghi sarebbe più rigido nelle richieste in caso di accordo fino al 2026.

Il club non vuole modificare una linea che finora ha portato risultati, ovvero quella del rinnovo breve. Quello di Inzaghi chiuderebbe il cerchio dei rinnovi iniziato con Barella e continuato con Lautaro.