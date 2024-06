Come da programma, ieri è avvenuto l'incontro tra l'agente Tinti e la dirigenza nerazzurra per parlare del rinnovo di Simone Inzaghi. Come riferisce il Corsport, si va avanti ma senza fretta.

Circa un'ora di summit tra l'agente e Marotta-Baccin, con Ausilio out per presenziare al premio Calabrese. Il quotidiano romano esclude una fumata bianca immediata: c'è ancora qualcosa da sistemare, come ad esempio la durata del prolungamento collegata a ingaggio e bonus. Inzaghi vorrebbe che l’aggiunta, a differenza dei precedenti rinnovi, fosse biennale, fino al 2027. L’Inter, invece, preferirebbe partire con soltanto un anno in più (2026), a cui aggiungere comunque l’opzione per un’altra stagione. Il punto di incontro potrebbe essere trovato se il tecnico rinunciasse a qualcosa rispetto ai 6,5 milioni più bonus già concordati.

Clima sereno tra le parti, probabile che occorra un passaggio anche attraverso Oaktree dopo il via libera dei giorni scorsi.