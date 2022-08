Dopo l'esplosione al Sassuolo, Giacomo Raspadori è pronto al grande salto al Napoli. E il Corriere dello Sport ricorda un noto anedotto legato al giovane attaccante. "A dieci anni sarebbe potuto andare all'Inter, alla sua Inter. Ma disse no - scrive il Corsport -. Non avrebbe avuto lo stesso spazio che il Sassuolo gli garantiva per crescere e migliorare. Servono basi solide per affrontare il futuro e il mondo dei grandi. E Raspadori si è strutturato. Anche fuori dal calcio, prendendo il diploma". S