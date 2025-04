"Hermanito, tocca a te". È il virgolettato, riportato dal Corriere dello Sport, che sarebbe uscito dalla bocca di Paulo Dybala all'indirizzo di Matias Soulé, controfigura della Joya in questo periodo di infortunio. L'ex Juventus "ha ricevuto nei giorni scorsi l’investitura da Dybala, impossibilitato a giocare a San Siro, nel ricordo di un’impresa già compiuta due anni fa con la maglia della Juventus: nel marzo 2003, Soulé giocò titolare in attacco accanto a Vlahovic contribuendo a sfibrare l’Inter, colpita e affondata da un gol di Kostic", ricorda il quotidiano.

Soulé potrebbe far coppia con Dovbyk o Shomurodov in attacco oppure, nel caso in cui Ranieri optasse per i due trequartisti, affiancare uno tra Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi.