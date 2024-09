Problema Lautaro. Il Corriere dello Sport va dritto al punto: il miglior giocatore della scorsa stagione, il capitano dell'Inter campione d'Italia sta faticando enormemente in questo inizio di nuovo anno. Un dato su tutti: zero gol a referto e appena uno nelle ultime 14 partite con la maglia nerazzurra. Ok, in mezzo c'è stata una Coppa America da assoluto protagonista, ma le statistiche sono troppo evidenti per non tenerne conto. Cosa sta succedendo?

Lautaro si è sacrificato a Genova, scendendo in campo nonostante fosse appena rientrato dalle ferie a causa dei problemi di Arnautovic e Taremi. Ma il suo contributo non è stato il solito, al di là dei gol non trovati. Ora a Inzaghi servirà il vero Lautaro per affrontare City e Milan: il numero 10 sarà regolarmente al suo posto, ma è chiaro che l’Inter non può permettersi un Lautaro in queste condizioni. L’inizio sprint di Thuram, autore di 4 gol, aveva nascosto il problema. Ma con il Monza ha steccato pure il francese ed ecco che l’attacco si è completamente fermato.