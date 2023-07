Tra Samardzic e Kamada. La Lazio, che probabilmente dovrà rinunciare a Zielinski, ora sta scegliendo l'erede di Milinkovic-Savic e in lizza ci sono il serbo dell'Udinese e il giapponese svincolatosi dall'Eintracht Francoforte.

Samardzic - come spiega il Corsport - costa una ventina di milioni. "E’ un centrocampista offensivo di enormi prospettive, forse non proprio quello che cercava Sarri, ma è entrato nella lista di tre o quattro nomi su cui la Lazio ha lavorato, in gran segreto e coperta dalla trattativa per Zielinski, nell’ultima settimana - si legge -. Samardzic potrebbe anche essere stato bloccato da Lotito, che ostenta sicurezza e ha stabilito la priorità del mercato della Lazio: in ordine temporale acquisterà l’erede di Milinkovic, ceduto quasi due settimane fa agli arabi dell’Al Hilal". Kamada, invece, pare più vicino all'Atletico Madrid.