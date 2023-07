"Mancano solo l’ufficialità e l’annuncio. Gianluca Spinelli, in scadenza di contratto dopo le ultime cinque stagioni con il Paris Saint Germain, è il nuovo preparatore dei portieri dell’Inter". Lo conferma oggi il Corriere dello Sport. L'Inter ci lavorava da mesi e Spinelli prenderà il posto di Adriano Bonaiuti, che lascerà il club dopo 10 anni per motivi personali.

"Spinelli, milanese di 56 anni, ha un curriculum prestigioso e metodi all’avanguardia - ricorda il quotidiano romano -. Ha lavorato anche a Coverciano dal 2014 con il ct Conte, seguito in Premier nel biennio del Chelsea, mantenendo il canale aperto con l’Italia di Ventura sino al novembre 2017. Nei primi dieci anni di carriera, dal 2004 al 2014, aveva lavorato al Genoa con Gasperini (e non solo). Da preparatore aveva iniziato al Como, dove si era conclusa l’avventura di portiere. Ad Appiano Gentile troverà a coadiuvarlo Gianluca Zappalà, preparatore dei portieri ex Lazio portato all’Inter da Simone Inzaghi".