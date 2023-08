Dopo aver messo la firma sul contratto annuale da 2,8 milioni di euro più bonus, Alexis Sanchez fatto in tempo a fare un allenamento da solo ad Appiano Gentile tra palestra e una prima serie di test, aspettando un'ufficialità poi slittata ad oggi. L'Inter aspettava che il Marsiglia ufficializzasse Joaquin Correa per annunciare il cileno, ma i tempi si sono allungati e così è stato tutto rimandato.

Intanto oggi Sanchez, che ha scelto la maglia numero 70, si allenerà con nuovi e vecchi compagni, con Inzaghi chiamato a capire meglio le sue condizioni fisiche. "In queste settimane si è certamente allenato (è da sempre fissato con il fisico…), ma lo ha fatto da solo, quindi non può essere pronto - scrive il Corriere dello Sport -. Insomma, qualora dovesse venire comunque convocato per il match con il Cagliari di lunedì, è impossibile o quasi che venga preso in considerazione anche per uno scorcio di gara".