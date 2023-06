Secondo il Corriere dello Sport, resta viva in casa Inter la pista che conduce a Benjamin Pavard. "Il problema è che è potrebbe essere parecchio dispendiosa, nonostante il francese abbia il contratto in scadenza nel 2024 e voglia lasciare il Bayern. In Italia, invece, il preferito continua ad essere Scalvini: un gioiello tanto brillante quanto costoso. La “bottega” dell’Atalanta, pur cara, però, può concedere condizioni favorevoli e allora meglio non trascurare questo scenario", si legge.