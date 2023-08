Benjamin Pavard è finalmente interista e da oggi si metterà a disposizione di Inzaghi con la speranza di essere almeno convocato per la Fiorentina. "Il menù di giornata, per lui, prevede anche una serie di test, parte dei quali avrebbe dovuto svolgere ieri, per verificare nel dettaglio la sua condizione - spiega il Corriere dello Sport -. Da ricordare che, la scorsa settimana, il francese aveva saltato 3 allenamenti e la partita con l’Augsburg, a causa di uno stato febbrile e poi di dolori alla schiena. In base ai risultati, Inzaghi deciderà come comportarsi in vista della Fiorentina".

Difficile, invece, rivedere in campo Acerbi. Secondo il quotidiano romano, con un paio di allenamenti in gruppo, l'ex Lazio potrebbe al massimo andare in panchina. Tutto ok, invece, per Mkhitaryan.