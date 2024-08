Svolta in arrivo per il difensore mancino richiesto da Inzaghi? Secondo il Corriere dello Sport, in questa settimana potrebbe esserci il passo decisivo e il nome caldo resta quello di Tomas Palacios, argentino classe 2003 tra Talleres e Indipendiente Rivadavia: la prima l'ha dato in prestito alla seconda fino a fine 2024.

Il vero problema - secondo il CdS - è che proprio l’Independiente Rivadavia ha un’opzione per l’acquisto del 50% e ora punta a ottenere il massimo dalla situazione. "Non è stato convocato perché c’è la possibilità di un trasferimento", ha confermato Cicotello, il tecnico dell'Independiente che l'altra notte ha perso proprio contro il Talleres.

L'Inter vuole vederci chiaro e c'è già una proposta pronta da 6 milioni per il Talleres, unico interlocutore riconosciuto da Marotta e Ausilio. E già oggi in viale Liberazione si aspettano di avere qualche segnale attraverso l’agente di Palacios. In caso di fumata nera, si cambierebbe obiettivo: sullo sfondo resta sempre il nome di Faye del Barcellona.