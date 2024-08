È attesa per questa mattina la firma di Tomas Palacios sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029. Come conferma anche il Corriere dello Sport, ieri dall’Argentina sono arrivati quasi tutti i documenti necessari per sbloccare l’operazione. Serviva una sorta di via libera della Federcalcio argentina, tenuto conto della condizione particolare in cui si trovava il difensore: in prestito all’Independiente Rivadavia, che però aveva un’opzione per il riscatto dal Talleres del 50% del cartellino.

Qualche giorno in più di attesa, ma alla fine l'operazione è stata chiusa con grande sollievo dell'Inter, dei club argentini e, soprattutto, del giovane difensore che si legherà ai campioni d'Italia per i prossimi 5 anni con un ingaggio di circa 650mila euro a stagione. E stasera sarà a San Siro per assistere il match con l’Atalanta.