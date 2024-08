All'inizio della prossima settimana Tomas Palacios sbarcherà a Milano e diventerà un giocatore dell'Inter. Lo sostiene il Corriere dello Sport, che individua lunedì o martedì come i giorni chiave. Il weekend servirà a Independiente Rivadavia e Talleres per chiudere gli accordi su come dividersi il ricavato della cessione dell'argentino, mentre l'Inter deve limare qualcosina anche se le cifre, ricorda il giornale romano, sono già note: 6,5 milioni per il cartellino più altri 4,5 di bonus, anche se resta da capire "se, all'ultimo, possa essere inserita una piccola percentuale sulla rivendita", si legge.

Intanto il giocatore si trova a Buenos Aires e attende solo il via libera per volare in Italia: il classe 2003 firmerà un quinquennale da poco di più di 600 mila euro a stagione.