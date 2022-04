Già da ore tutto esaurito il settore ospiti del Dall'Ara per il recupero di domani a Bologna, ma non solo. Il popolo nerazzurro risponde presente ancora una volta e accompagnerà la squadra di Inzaghi in questo scorcio finale di campionato. Circa 5mila i tifosi interisti a Bologna, altrettanti a Udine per il match di domenica e verso un nuovo pienone a San Siro per Inter-Empoli di venerdì 6 maggio (la prevendita ha già superato quota 60mila tagliandi staccati). A riferirlo è il Corriere dello Sport.