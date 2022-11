"Onana, peraltro, ha caratteristiche diverse rispetto ad Handanovic. Tende ad uscire, piuttosto che restare tra i pali, e sono le situazioni in cui può scappare qualche errore - sostiene il Corriere dello Sport -. Gli è capitato anche in maglia nerazzurra, ma, con un pizzico di fortuna, non ha pagato dazio. Inoltre, è abituato a far ripartire l’azione rapidamente, senza temporeggiare. Ha piedi più che raffinati, che gli permettono rilanci precisi anche a lunga distanza. Anzi, questa è un’arma che presto la squadra nerazzurra potrebbe sfruttare. Finora, infatti, se ne sono avuti solo pochi esempi. A Bergamo, tanto per ricordare l’ultimo, Dimarco è andato pericolosamente alla conclusione proprio raccogliendo un lungo lancio di Onana. Quando rientrerà, però, sarà soprattutto Lukaku, sempre pronto a scatenare la sua potenza, a beneficiare della precisione del numero uno".