La sospensione "temporanea" decisa dal Camerun ha avuto come conseguenza quella di scaricare la decisione finale su André Onana : restare in sospeso oppure chiudere la valigia e partire? "Probabile che il portiere se ne andrà oggi, non avendo recuperato la serenità necessaria per restare. Giusto, però, lasciare il margine perché la notte porti (un altro) consiglio", spiega il Corriere dello Sport .

Una vicenda che ha sorpreso non poco l'Inter, considerando come Onana si sia integrato subito alla perfezione a Milano e come non abbia mai causato il minimo problema, anzi. Venerdì è in programma la ripresa degli allenamenti ad Appiano alla quale dovrebbe prendere parte subito Correa, escluso dall'Argentina per problemi fisici. Chi sarà eliminato tra Lukaku e Brozovic, invece, si unirà al gruppo dopo qualche giorno di vacanza. Gli altri sperano che il Mondiale duri ancora.