Anche il Corriere dello Sport riferisce dell'offerta da 50 milioni dello United per André Onana fatta recapitare ieri nella sede dell'Inter. Tra gli inglesi e il camerunese l'accordo è già stato trovato, non resta che arrivare all'intesa tra i club per il trasferimento in Inghilterra. "Adesso bisogna convincere l’Inter, che potrebbe chiedere un ultimo sforzo prima di dire addio a uno dei suoi pezzi pregiati - si legge -. All'orizzonte c’è una possibile deadline, legata all’inizio del raduno tra meno di una settimana (il 13 luglio) alla Pinetina, per far sì che Onana non inizi un nuovo capitolo in nerazzurro vista la trattativa ormai in stato avanzato. A un anno dal suo arrivo a parametro zero dall’Ajax, la richiesta iniziale dei nerazzurri era di 60 milioni, considerato il rendimento del portiere nell’ultima stagione (cresciuto molto nell’ultima parte) e l’importanza tattica per Inzaghi per la sua bravura con il pallone tra i piedi".

Nel frattempo i nerazzurri lavorano all'erede tra i pali e ieri in sede si è precipitato anche l'intermediario di Anatolij Trubin. "Gli ucraini provano a tirare sul prezzo, ma l’Inter lo valuta 10 milioni, visto che il contratto del portiere scade a giugno 2024 e c’è il rischio concreto di liberarsi a zero". Confermato l'interesse per Sommer, occhio al capitolo Lukaku: il club non intende andare oltre i 25 milioni nella trattativa con il Chelsea.