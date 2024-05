Anche il Corriere dello Sport conferma l'intenzione di Oaktree di puntare forte sullo stadio di proprietà per dare ulteriore spinta alla crescita dell'Inter. E proprio a questo tema è stata rivolta un’attenzione particolare nei summit che si sono susseguiti in questi giorni in sede: quanto è stato fatto finora e le prospettive per il futuro, tra ristrutturazione di San Siro e la realizzazione di un nuovo impianto nel comune di Rozzano.

Il fondo americano - secondo il CdS - è pronto a moltiplicare le forze per far sì che l’Inter abbia finalmente uno stadio di proprietà, fondamentale per aumentare i ricavi e per creare valore per il club anche in ottica di una futura cessione.



Entro la fine di giugno è atteso lo studio di fattibilità di Webuild che dovrà dare una risposta alla possibilità di ristrutturare il Meazza. Da qui si deciderà sul da farsi: ancora San Siro o Rozzano. Con Oaktree alla guida c’è da aspettarsi un’accelerata, in un senso o nell’altro spiega il quotidiano romano.