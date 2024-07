Ulteriori riflessioni serviranno alla dirigenza nerazzurra per completare la rosa con il sostituto di Buchanan. Il motivo? Le direttive di Oaktree. Secondo il Corriere dello Sport, i movimenti di mercato dell'Inter sono condizionati dalla linea della nuova proprietà, dai "paletti" imposti: un problema in più per Marotta e Ausilio.

E allora non c'è il via libera per Hermoso, con margini ormai davvero ridotti. E pure per Rodriguez. Il problema è l'età: Oaktree chiede di ringiovanire la rosa per creare valore. Non era così con Suning - ricorda il quotidiano romano -, considerando che, appena sbarcato sul pianeta azzurro, ha voluto subito esibire la propria forza strapagando per Joao Mario e Gabigol.

E allora un candidato è Vasquez del Genoa, ma dovrebbe accettare un trasferimento temporaneo...