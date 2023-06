Come riportato nella giornata di ieri, dalla Spagna è arrivata la voce di un nuovo interessamento dell'Inter per un giocatore del Real Madrid. Non solo Nacho: secondo Cadena Cope, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi pure su Dani Ceballos, centrocampista di qualità, anche lui in scadenza di contratto. La notizia viene rilanciata oggi dal Corriere dello Sport.