Punto della situazione sul capitolo 'uscite' anche per il Corriere dello Sport che parte ancora una volta dal numero uno dei 'ricercati' e pregiati in casa Inter: trattasi di Milan Skriniar , per il quale c'è l' attesa del rilancio da parte del Psg . "Probabile che la prossima settimana, ci sia un nuovo contatto tra le due società". In viale Liberazione intanto persiste la richiesta degli 80 milioni, ma "qualora le distanze cominciassero a ridursi, allora non è da escludere che qualche milione possa essere lasciato per strada" si legge sul quotidiano romano che pone l'attenzione anche sul Chelsea che "starebbe ancora pensando allo slovacco e, evidentemente, farebbe gioco all’Inter".

"Tutto fermo, invece, per Correa e/o Dzeko", la cui uscita, di uno dei due insieme a quella di Sanchez, sarebbe essenziale per l'arrivo di Dybala, con il quale tutto è "rimandato al weekend o, più probabilmente, alla prossima settimana". Si limano gli ultimi dettagli invece per il trasferimento di Pirola alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, e si attende per Radu. Per il portiere romeno "la destinazione più probabile è quella della Cremonese (in prestito), dove potrebbe accasarsi pure Agoume, le posizioni più complicate da risolvere sembrano quelle di Dalbert e Lazaro".