Non solo l'attaccante. A Inzaghi, per avere la rosa completa al cento per cento, manca anche un braccetto mancino, obiettivo di mercato esplicitato anche dallo stesso Ausilio non più tardi di qualche settimana fa.

Confermati i due centrali Acerbi e De Vrij e i braccetti di destra Pavard, Bisseck e Darmian. Bastoni è il titolarissimo nel ruolo di braccetto sinistro, ma, ad oggi, non ha alternativa come evidenzia il Corriere dello Sport.

E allora mercato aperto: Carlos Augusto è pronto al doppio ruolo (difensore ed esterno) in caso di necessità, come già accaduto nella passata stagione, ma un elemento per completare serve.