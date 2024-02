Campionato già finito? Assolutamente no. E infatti l'Inter - come sottolinea il Corsport - vuole assolutamente fare suo anche il recupero di domani con l'Atalanta per portarsi a +12 dalla Juve e a +16 dal Milan. Nessuno, ad Appiano Gentile, vuole fermarsi proprio ora.

I nerazzurri, finora, hanno battuto tutte le big negli scontri diretti e solo la Juve, all'andata, era riuscita a strapparle almeno un punto. L'Atalanta è a tutti gli effetti una big del nostro campionato e a Inzaghi - come spiega il quotidiano romano - servirà forza mentale ulteriore per sopperire alle assenze di tre pilastri come Acerbi, Thuram e Calhanoglu.

Finora il ritmo è stato indemoniato: basti pensare che finora, a questo punto del torneo, la squadra nerazzurra ha messo insieme un punto in più rispetto ai campioni di Spalletti di un anno fa (66 contro 65).