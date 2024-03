Il Corsport oggi riporta alla luce un aneddoto sul legame che esiste da anni tra Inzaghi e Simeone. Era il marzo 2016, Simone allenava la Primavera della Lazio, mentre il Cholo era già un tecnico affermato all'Atletico Madrid.

Stazione di servizio in via di Santa Cornelia, cinquecento metri dal centro sportivo di Formello. "Vengo dall’aeroporto di Fiumicino, appena rientrato da Madrid. Mi ha ospitato il Cholo, volevo studiare i suoi metodi di lavoro. Ho seguito due allenamenti al Majadahonda, il centro sportivo dell’Atletico, e ho visto la partita al Metropolitano. Uno spettacolo e che intensità in allenamento. Oh... non scrivere niente, non ho avvertito Tare, in società non lo sanno", aveva detto all'epoca l'attuale allenatore nerazzurro.

Dopo due settimane, con Pioli esonerato a seguito del ko per 1-4 nel derby con la Roma, Lotito sceglie proprio Inzaghi. E lì inizia tutto.