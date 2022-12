La vetrina del Mondiale in Qatar ha permesso a giocatori poco conosciuti al grande pubblico di mettersi in mostra aumentando di conseguenza il loro valore di mercato. E' il caso del marocchino Azzedine Ounahi, il cui cartellino è passato dai 400.000 euro prima della rassegna ai 10 milioni dopo le prime partite, fino addirittura ai 45 richiesti dall’Angers nei giorni scorsi. Questo perché, sottolinea il Corriere dello Sport , dopo le manifestazioni di interesse da parte di Salernitana, Torino e Inter , il classe 2000 è finito nel mirino di Barcellona, Marsiglia, Leicester e altri club della Premier. Diversa la situazione di Josko Gvardiol , giovane ma già conosciuto, comunque miglior difensore del torneo che ha visto il suo valore schizzare fino a 100 milioni di euro (lo segue soprattutto il Chelsea, in corsa anche Real Madrid, City e Tottenham).

Il discorso economico vale anche per un giocatore della Serie A, Denzel Dumfries, in orbita Chelsea e United, e per il quale l’Inter pretende 50-60 milioni. Un giocatore, infine, che potrebbe approdare in Italia seguendo le orme del padre è il francese Marcus Thuram, attaccante in scadenza di contratto che piace a Inter, Napoli, Bayern e ad alcune società della Premier.